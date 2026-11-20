La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le Tribunal de première instance de Tunis a condamné l’ancien ministre des Domaines de l’État et des Affaires foncières,, à, assortis de l’exécution immédiate de la peine. Ce dernier, poursuivi dans cette affaire, est actuellement en fuite.La juridiction a également prononcé une peine deà l’encontre de l’ancienne présidente de l’Instance Vérité et Dignité,, et decontre, ancien membre de cette même instance.L’affaire porte sur des dépassements et des irrégularités qui auraient entaché les travaux de l’Instance Vérité et Dignité lors de la conclusion d’un accord de réconciliation par voie d’arbitrage avec un homme d’affaires.Le tribunal a également prononcé des amendes financières à l’encontre des prévenus.La veille, la chambre avait procédé à l’interrogatoire de Sihem Ben Sedrine et de Khaled Krichi. Elle avait également consacré plus de quatre heures à l’audition des plaidoiries des avocats de la défense.