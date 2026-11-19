أفاد الخميس 19 نوفمبر، الاستاذ المبرز في الجغرافيا والخبير في علم المناخ عامر بحبة بأنه تم في هذا اليوم تسجيل درجات حرارة قياسية في عدد من مناطق البلاد.وأفاد بأن ولاية المهدية حطمت رقمها القياسي لدرجات الحرارة في شهر نوفمبر ب 32.5 درجة فيما عادلت المنستير رقمها القياسي السابق 32.4 وسجلت القيروان درجة حرارة بلغت 35 وتم تسجيل حوالي 32 درجة في صفاقس مشيرا الي أن الرقم القياسي المطلق لدرجة الحرارة في شهر نوفمبر يبقى من نصيب البرمة حيث تم منذ سنوات تسجيل درجة حرارة بلغت 37 درجة.في المقابل قال عامر بحبة انه سيتم بداية من يوم الجمعة 20 نوفمبر تسجيل انخفاض في درجات الحرارة ب10 درجات في الساحل وفي القيروان وسيكون هناك تراجع ملحوظ في درجات الحرارة في بقية المناطق.وتابع بأن يوم الاحد سترتفع درجات الحرارة مجددا وتعود الي الانخفاض يوم الاثنين مضيفا بأن درجات الحرارة الاسبوع المقبل ستكون مقبولة نسبيا رغم أنها فوق المعدلات العادية.