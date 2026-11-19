قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن القيادي بحركة النهضة العجمي الوريمي مدةكما قضت الدائرة ذاتها بإقرار الحكم القاضي بسجن مصعب الغربي للمدة نفسها، وهيوكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة العجمي الوريمي بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب، لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بعدم إشعار السلط ذات النظر بما بلغ إلى علمه بخصوص جريمة إرهابية، إلى جانب تهم وجرائم أخرى ذات صبغة إرهابية.