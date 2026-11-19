تمكن أعوان مركز الأمن العمومي بسيدي ثابت، التابع لمنطقة الحرس الوطني بأريانة، من الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المواد المخدرة، يتزعمها شخص محل، وذلك في إطار المجهودات الأمنية الرامية إلى مكافحة ترويج المخدرات والتصدي لمختلف أشكال الجريمة.وأسفرت العملية الأمنية، التي نُفذت بجهة سيدي ثابت، عن حجز كمية من مخدر القنب الهندي، إلى جانب ميزان إلكتروني وعدد من الهواتف الجوالة.كما تم اتخاذ إجراء الاحتفاظ في شأنمن عناصر الشبكة، في انتظار استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية اللازمة.