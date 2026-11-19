تمكّنت الوحدات الأمنية بمنطقة الأمن الوطني بالقصرين، بتعزيز من إقليم الأمن الوطني بالجهة، وتحت إشراف رئيس المنطقة ومدير الإقليم، من الإطاحة بشخص مصنّف «مجرما خطيرا»، يُشتبه في تورطه مؤخرا في عملية سلب استهدفت امرأة باستعمال دراجة نارية، ما تسبب في جرّها على الأرض وتعرّضها لكدمات.ووفق ما أوردته إذاعة موزاييك، نجحت الوحدات الأمنية ذاتها في إلقاء القبض على شخص ثانٍ يُشتبه في مساعدته للمتهم في تنفيذ عمليات سلب أخرى بالطريقة نفسها، وذلك إثر سلسلة من المداهمات لعدد من المنازل.وكان مقطع فيديو يوثّق تعرّض امرأة لعملية سلب في القصرين قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهر إقدام الجاني على الاستيلاء على حقيبتها وإسقاطها أرضا وجرّها، ما عرّض حياتها للخطر، وسط دعوات بتطبيق أشد العقوبات القانونية على المتورط.