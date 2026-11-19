أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان منطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج بالاحتفاظ بسائق سيارة أجرة " تاكسيست" من أجل تكوين وفاق بغاية ترويج المخدرات بين صفوف الشبان والفتيات بالضاحية الشمالية للعاصمة،وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومات وردت على أعوان منطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج مفادها الاشتباه في اندماج سائق سيارة أجرة " تاكسيست" في مجال ترويج المخدرات، وللغرض تم تكثيف التحريات حول تحركاته ووضعه تحت مراقبة دقيقة، إلى ان أمكن ضبطه بإقامة بحدائق قرطاج بصدد تزويد فتاتين بمواد مخدرة وبينت الأبحاث مع المظنون فيه انه يتوسط في بيع وترويج المخدرات صحبة شاب يقطن بجهة الكرم، حيث وبالتنسيق مع النيابة العمومية تمكن أعوان منطقة الأمن بحدائق قرطاج من مداهمة الشقة التي يقطن بها حيث تم ضبطه بصدد تزويد احد الشبان بالمخدرات،وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بالاحتفاظ بالتاكسيست وشريكه والفتاتين والشاب الثالث وحجز سيارة الأجرة وكمية من المخدرات ومبلغ مالي وعدد من الهواتف على ذمة البحث