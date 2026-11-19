أحكام سابقة في حق بن سدرين والكريشي



جدّدت اليوم الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس محاكمة الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، والعضو السابق بالهيئة خالد الكريشي، الموقوف على ذمة القضية، وذلك في الملف المتعلق بأعمال الهيئة وإبرام اتفاقية صلح تحكيمي مع أحد رجال الأعمال.وقررت المحكمة الشروع في استنطاق سهام بن سدرين، ثم خالد الكريشي، على أن تفسح المجال إثر ذلك لهيئة الدفاع.ويُذكر أن سهام بن سدرين صدر في حقها حكمان بالسجن لمدةفي قضيتين، تتعلق الأولى بإبرام صلح مع سليم شيبوب، فيما ترتبط الثانية بالقرار التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي، وقد استأنفت الحكمين.كما استأنف المحامي خالد الكريشي الحكم الصادر في حقه بالسجن لمدة