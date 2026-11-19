أكد وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، أن مقاومة التغيير تُعدّ من أبرز الإشكاليات التي تواجه مسار الرقمنة، مشيرا إلى وجود بعض الفئات داخل الإدارات التي ترى في التحول الرقمي تهديدا لصلاحياتها ونفوذها.وقال الهميسي، خلال الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة لمناقشة مهمة الوزارة، إن «من أول إشكاليات الرقمنة هي مقاومة التغيير»، مضيفا، في إشارة إلى بعض أعوان الإدارات والمسؤولين، أن «ثمة فئات تقلقها الرقمنة، وثمة ناس يحب يقعد هو صاحب الطابع، يلزم عندو سلطة»، مؤكدا أن الشرفاء غير معنيين بهذه الممارسات، لكن هناك من يعتبر الرقمنة تهديدا لصلاحياته.وتساءل الوزير عن استمرار بعض الممارسات الإدارية التقليدية، قائلا: «عندي في الإدارة شكون تبعثلو مايل يطبعو!!؟»، في إشارة إلى التمسك بالمعاملات الورقية رغم توفر الوسائل الرقمية.وختم بالقول إن الإدارة التي اعتمدت الأوراق على مدى 300 سنة لا يمكن تغيير أساليب عملها في يومين، في إشارة إلى أن الانتقال إلى الرقمنة يتطلب وقتا ومجهودا لتجاوز مقاومة التغيير وترسيخ ثقافة العمل الرقمي.