أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان منطقة الأمن الوطني بالمرسى بالاحتفاظ بمغني راب، وذلك من أجل شبهات تتعلق بحيازة مواد مخدرة والسرقة واصطحاب فتاة قاصر مفتش عنها لفائدة عائلتها.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن منطلق الأبحاث كان إثر شكاية تقدمت بها فتاة، أفادت فيها بتعرض سيارتها للسرقة بجهة حدائق قرطاج.وبانطلاق التحقيقات، تمكن أعوان الاستمرار بمنطقة الأمن الوطني بالمرسى، إثر عمل استعلامي، من تحديد مكان السيارة المسروقة، حيث تمت محاصرة سائقها وإجباره على التوقف.وكشفت الأبحاث أن سائق السيارة هو مغني راب، وبالتفتيش عُثر بحوزته على كمية من مخدر القنب الهندي، كما كانت برفقته فتاة قاصر تبيّن أنها محل تفتيش لفائدة عائلتها.وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بمغني الراب من أجل شبهات تتعلق بحيازة ومسك مادة مخدرة والسرقة واصطحاب قاصر مفتش عنها لفائدة عائلتها.