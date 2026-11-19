قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، حجز ملف القضية المرفوعة ضد وزير أملاك الدولة الأسبقإثر الجلسة، للمفاوضة والتصريح بالحكم.ومثل رضا قريرة، اليوم الخميس، بحالة سراح أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، وذلك لمحاكمته من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي أو شبهه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.ويتعلق ملف القضية بإسناد رخصة استغلال أحد المقاطع.