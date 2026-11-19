Un record international pour la formation de formateurs en Tunisie





Des responsabilités de formation à Malaga, Abidjan et Clark



Une deuxième édition de la Dream Island Academy à Djerba



L’année où il célèbre ses vingt ans comme membre de la Jeune Chambre Internationale (JCI), Fares BEN SOUILAH a reçu la distinction « 2026 JCI Most Outstanding Training Mentor in the World ».Le prix lui a été remis lors de l’Assemblée générale du Congrès mondial de la JCI à Clark, aux Philippines, par Alejandra Castillo, présidente mondiale de la JCI en 2026, et Marlen Wehner, directrice mondiale de la formation de la JCI en 2026 (Skills Development Chairperson).Journaliste, animateur radio, formateur et coach, Fares BEN SOUILAH est membre de la JCI Djerba Midoun et sénateur JCI, un titre qui lui confère le statut de membre à vie. En 2026, il a été l’un des sept mentors du groupe de travail mondial chargé de réécrire les modules de formation de la JCI.Fares BEN SOUILAH a établi un record international en dirigeant trois sessions du programme de formation de formateurs Certified National Trainer (CNT) en Tunisie au cours de la même année. La première session tunisienne a également été la première organisée dans la région Afrique et Moyen-Orient de la JCI et la troisième à l’échelle mondiale.Il a dirigé la première session CNT de la JCI Maroc ainsi que la session francophone de la Conférence JCI Afrique et Moyen-Orient à Abidjan, en Côte d’Ivoire. À Clark, il a été le formateur principal (Head Trainer) de la session anglophone du CNT, qui a réuni des participants de plus de vingt nationalités. Il y a assuré le mentorat d’une équipe de formateurs assistants venus notamment des Philippines, d’Antigua-et-Barbuda, de Suisse, de Tunisie, du Canada et du Niger.À la Conférence européenne de la JCI à Malaga, en Espagne, Fares BEN SOUILAH a été coformateur principal du programme Certified Area Trainer (CAT), deuxième niveau du parcours de formation de formateurs de la JCI. Il a également contribué aux forums de formateurs et facilité les échanges à Malaga, à Abidjan et au Congrès mondial de Clark.Cofondateur et coformateur principal de la Dream Island Academy, Fares BEN SOUILAH a animé la deuxième édition du programme, organisée par la JCI Djerba Midoun. Il y est intervenu aux côtés de Lars Hajslund, président mondial de la JCI en 2006, de Marlen Wehner et d’une équipe d’experts.