رقم قياسي دولي في تكوين المكوّنين بتونس



أدوار تكوينية في مالقة وأبيدجان وكلارك



تنظيم الدورة الثانية من «دريم آيلاند أكاديمي» بجربة



تزامنًا مع احتفاله بمرورعلى انضمامه إلى الغرفة الفتية العالمية (JCI)، تُوّج فارس بن صويلح بجائزة(2026 JCI Most Outstanding Training Mentor in the World).وتسلّم بن صويلح الجائزة خلال الجلسة العامة للمؤتمر العالمي للغرفة الفتية العالمية، الذي انتظم بمدينة كلارك بالفلبين، من أليخاندرا كاستيو، الرئيسة العالمية للغرفة لسنة 2026، ومارلن فيهنر، المديرة العالمية للتكوين (Skills Development Chairperson).ويعمل فارس بن صويلح صحفيًا ومقدّم برامج إذاعية ومكوّنًا ومدرّبًا مهنيًا، وهو عضو بالغرفة الفتية العالمية بجربة ميدون، ويحمل صفة «سيناتور» التي تمنحه العضوية مدى الحياة. كما كان سنة 2026 واحدًا منضمن فريق العمل العالمي المكلّف بإعادة صياغة وحدات التكوين في الغرفة الفتية العالمية.حقّق فارس بن صويلح رقمًا قياسيًا دوليًا بإشرافه علىمن برنامج تكوين المكوّنين (Certified National Trainer - CNT) في تونس خلال عام واحد.وكانت الدورة التونسية الأولى أيضًا أول دورة تُنظّم في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط ضمن الغرفة الفتية العالمية، والثالثة على مستوى العالم.كما أشرف على أول دورة من البرنامج في المغرب، وعلى الدورة الناطقة بالفرنسية خلال مؤتمر إفريقيا والشرق الأوسط في أبيدجان بالكوت ديفوار.وخلال المؤتمر العالمي بكلارك، تولّى مهام المكوّن الرئيسي (Head Trainer) للدورة الناطقة بالإنجليزية، التي جمعت مشاركين من أكثر من. كما تولّى تأطير فريق من المكوّنين المساعدين من عدة بلدان، من بينها الفلبين وأنتيغوا وبربودا وسويسرا وتونس وكندا والنيجر.كان فارس بن صويلح أحد المكوّنين الرئيسيين لبرنامج (Certified Area Trainer - CAT)، وهو المستوى الثاني من مسار تكوين المكوّنين، وذلك خلال المؤتمر الأوروبي للغرفة الفتية العالمية بمدينة مالقة الإسبانية.كما ساهم في منتديات المكوّنين ويسّر النقاشات خلالها، ضمن مؤتمرات مالقة وأبيدجان وكلارك.وبصفته شريكًا في تأسيس برنامجوأحد مكوّنيه الرئيسيين، ساهم فارس بن صويلح في تقديم دورته الثانية التي نظّمتها الغرفة الفتية العالمية بجربة ميدون.وشارك في تقديم البرنامج إلى جانب لارس هايسلوند، الرئيس العالمي للغرفة الفتية العالمية لسنة 2006، ومارلن فيهنر، وفريق من الخبراء.