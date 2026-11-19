جددت اليوم الخميس الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس محاكمة كل من رجل الاعمال شفيق جراية وصهر الرئيس الراحل عماد الطرابلسي ولطفي عبد الناظر (المحال بحالة فرار ).وقد تقرر اثر الجلسة تأخيرها إلى يوم جلسة 21 ديسمبر المقبل لانتظار مآل الطعن بالتعقيب بخصوص قرار دائرة الاتهام.يذكر ان القضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، وهي وقائع تعود إلى فترة حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.