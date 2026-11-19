تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة، أمس، من إيقاف شخص يُشتبه في تورطه في سلسلة من عمليات السطو والسرقة داخل المنازل، استهدف خلالها بالأساس النساء، وذلك في إطار العمليات الاستباقية والبحثية المتواصلة للتصدي للجريمة بمختلف أشكالها.وبحسب المعطيات الأولية، كان المشتبه به يتسلل إلى المنازل ويستولي على محتوياتها، بعد تعنيف أصحابها واحتجازهم تحت التهديد والاعتداء الجسدي، قبل سلبهم مصوغهم الذهبي ومبالغ مالية هامة والفرار.وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن الأفعال المنسوبة إليه لم تقتصر على عملية واحدة، إذ تضرر منها عشرات المواطنين والمواطنات في عدد من الأحياء والمناطق السكنية، ولا سيما في جهتي، ما أثار حالة من القلق والاحتراز لدى المتساكنين خلال الفترة الأخيرة.وبعد تكثيف التحريات الميدانية وجمع المعلومات، تمكنت عناصر فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة من تحديد هوية المشتبه به ومكان وجوده، قبل نصب كمين محكم أسفر عن إيقافه وحجز جانب من المسروقات.وقد أُذن بالاحتفاظ بالمشتبه به على ذمة الأبحاث المتواصلة، بالتنسيق مع النيابة العمومية، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وحصر مختلف القضايا والشكايات المرفوعة ضده، تمهيداً لإحالته على القضاء.