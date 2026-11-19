Communiqué de Presse -

Une attaque ciblant les systèmes Windows



Deux portes dérobées inédites : GitDoor et GraphDoor



Des attaques difficiles à détecter



Les recommandations de Kaspersky



### À propos de l’équipe mondiale de recherche et d’analyse (GReAT)



Créée en 2008, l’équipe mondiale de recherche et d’analyse de Kaspersky (GReAT) est spécialisée dans l'identification des menaces persistantes avancées (APT), des campagnes de cyberespionnage, des logiciels malveillants majeurs, des rançongiciels et des tendances de la cybercriminalité.



Elle compte aujourd'hui plus de 35 experts répartis dans plusieurs régions du monde, notamment en Europe, en Russie, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient.



À propos de Kaspersky

Fondée en 1997, Kaspersky est une entreprise internationale spécialisée dans la cybersécurité et la confidentialité numérique.



Grâce à son approche « Cyber Immunity », l'entreprise protège les particuliers, les entreprises, les infrastructures critiques et les gouvernements contre les cybermenaces. À ce jour, plus d'un milliard d'appareils ont été protégés par ses solutions.



Ses technologies de protection reposent notamment sur l'intelligence artificielle et s'accompagnent de services destinés aux organisations de toutes tailles.



Reconnue lors de tests indépendants, Kaspersky bénéficie de la confiance de millions de particuliers et de près de 200 000 organisations dans le monde.



Pour en savoir plus : www.kaspersky.com

L’équipe mondiale de recherche et d’analyse dea découvert, une campagne active devisant des organisations gouvernementales enCette campagne exploite des outils et services cloud légitimes, notamment, afin de diffuser des logiciels malveillants, échanger des commandes et collecter des informations, tout en se fondant dans le trafic professionnel habituel.Les chercheurs ont également découvert des éléments suggérant de possibles liens avec des groupes de cybermenaces sinophones, notammentetLa campagne cible les ordinateurs fonctionnant sous. Les attaquants pourraient réutiliser une infection préexistante pour accéder aux systèmes de leurs victimes.Ils détournent ensuite, un outil légitime de gestion à distance accessible via le Web, qui permet notamment d'accéder au bureau, à la ligne de commande et aux fichiers des ordinateurs compromis.L'outil se connecte au serveur des attaquants et contribue au dépôt desur l'ordinateur ciblé : un programme légitime, une DLL malveillante et un fichier chiffré contenant un logiciel malveillant.Grâce à une technique appelée, les attaquants utilisent un programme légitime pour charger leur DLL malveillante. Celle-ci déchiffre ensuite le logiciel malveillant et l'exécute.L'attaque déclenche l'exécution deou, deux portes dérobées jusque-là non documentées.Ces outils collectent des informations sur les systèmes compromis et se connectent à des services cloud légitimes, notamment, afin de transmettre des données et de recevoir des commandes.Les attaquants peuvent ainsi surveiller et contrôler les systèmes Windows compromis à distance. Leurs capacités comprennent notamment :et la réalisation de captures d'écran.- La recherche, le déplacement, le téléversement et le téléchargement de fichiers.- L'exécution de commandes et la gestion des services Windows.- Le contrôle des connexions réseau et des règles du pare-feu.- La manipulation des processus et du registre système.- L'extraction d'identifiants depuis la mémoire.- La recherche de clés de déchiffrement de bases de données« Cette attaque combine plusieurs tactiques qui peuvent sembler familières, mais qui peuvent être difficiles à détecter au moyen des méthodes traditionnelles d’analyse du réseau et des fichiers », explique, chercheur principal en sécurité chezIl souligne que les organisations doivent renforcer la surveillance de l'utilisation des outils de gestion à distance, des API cloud, du chargement inhabituel de DLL et de l'exécution en mémoire, plutôt que de s'appuyer uniquement sur les mécanismes traditionnels de protection contre les logiciels malveillants et les contrôles réseau.Le rapport complet consacré à cette opération est disponible surPour se protéger contre des menaces similaires, Kaspersky recommande trois mesures principales :Utiliser les servicespour accéder à des informations actualisées sur les menaces, à des indicateurs de compromission () fondés sur les comportements et à des rapports détaillés de recherche de menaces.Ces services permettent notamment aux analystes d'examiner des échantillons inconnus avant qu'ils n'atteignent les environnements de production.Déployerafin d'identifier et de corréler des activités suspectes qui, prises individuellement, pourraient être considérées comme des opérations système habituelles.Utiliserpour détecter les connexions chiffrées inhabituelles vers des serveurs externes inconnus, y compris celles dissimulées derrière des réseaux de diffusion de contenu.La plateforme aide également les équipes de sécurité à suivre les logiciels malveillants susceptibles d'attendre plusieurs heures, voire plusieurs jours, entre deux communications.