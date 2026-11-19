150 خدمة رقمية عبر تطبيق "خدمات"



قال وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، إن الوزارة تدرس إمكانية التخلي عن خدمة خلاص الفواتير بمكاتب البريد، في إطار جهود تخفيف الاكتظاظ والضغط على هذه المرافق، مشيراً إلى إمكانية دفع الفواتير عبر محلات الخدمات الإعلامية «Publinet» مقابل 300 مليم.وفي ما يتعلق بمشروع البنك البريدي، أفاد الهميسي بأن الخيارات المطروحة بشأن هذا الملف متعددة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على دراستها وفق مقاربة تستهدف توفير خدمات بنكية للفئات الأقل حظاً في مجال التمكين الاقتصادي.وأوضح الوزير، خلال تفاعله مع أسئلة النواب ومداخلاتهم في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة أمس الأربعاء لمناقشة مهمة وزارة تكنولوجيات الاتصال ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن إرساء البنك البريدي يستوجب اعتماد نموذج جديد للمؤسسات البنكية، إلى جانب وضع إطار قانوني وإجراءات تنظيمية تتلاءم مع طبيعة هذا المرفق.وأرجع الهميسي، في السياق ذاته، مظاهر الاكتظاظ التي تشهدها المكاتب البريدية، ولا سيما في الجهات، إلى محدودية المرافق الخدماتية المتاحة، ومن بينها المؤسسات البنكية.واعتبر أن تسريع تنفيذ برنامج التحول الرقمي للخدمات البريدية يمثل أحد أبرز الحلول للحد من الضغط المتزايد على هذه المكاتب، وتحسين جودة الخدمات ونجاعتها، فضلاً عن تسهيل وصول المواطنين إليها.وتتضمن أهدافلسنةتوفيرعبر، وبلوغبين، وتفعيل، إلى جانب تعميملـكما تشمل البرامج المعلنة استكمالعبر، واستكمالوربطها بقطاعي، فضلاً عن مواصلةوتعويضتدريجياً بـ