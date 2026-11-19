تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بحمام الأنف، من إيقاف شخصين للاشتباه في تورطهما في قضية اعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه تشويه، وذلك إثر الاعتداء على أحد المواطنين بواسطة آلة حادة، مما تسبب له في أضرار بدنية بليغة وتشويه على مستوى الوجه.وتعود تفاصيل القضية إلى ورود إشعار أمني يفيد بتعرض مواطن لاعتداء بواسطة آلة حادة من قبل جاره ومرافقه، قبل أن يلوذ المشتبه فيهما بالفرار.وبعد إجراء التحريات الميدانية والفنية اللازمة، تمكنت الوحدات الأمنية من تحديد هوية المشتبه فيهما ومكان وجودهما، ليتم نصب كمين أسفر عن إيقافهما في وقت وجيز.وبالتحري مع المشتبه فيه الرئيسي، اعترف بتنفيذ الاعتداء بمساعدة صديقه، موضحاً أن العملية جاءت إثر ترصد تحركات المتضرر ومباغتته، بدافع الانتقام على خلفية خلافات سابقة.وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه فيهما ومباشرة قضية عدلية في شأنهما.