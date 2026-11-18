انتقد النائب ياسين مامي، خلال مداخلته في البرلمان، استمرار حرمان الشباب التونسي من استخدام خدمة «بايبال» (PayPal)، معتبراً أن القيود الحالية تعيق عمل المهندسين وأصحاب المشاريع الناشئة والعاملين عن بُعد في الحصول على مستحقاتهم المالية من الخارج.وأوضح مامي أن عدداً من المهندسين التونسيين يعملون في مجال الشركات الناشئة والخدمات الرقمية عن بُعد، لكنهم يواجهون صعوبات في استخلاص مقابل خدماتهم بسبب القوانين والإجراءات المالية المعمول بها في تونس، ما يدفع بعضهم إلى البحث عن أقارب أو معارف يمتلكون حسابات دولية لتلقي مستحقاتهم.كما انتقد ضعف التغطية الاتصالية في المناطق الريفية، مشيراً إلى أن شباباً في بعض المناطق يضطرون إلى الصعود إلى الجبال والأماكن المرتفعة بحثاً عن شبكة اتصال، متسائلاً عن استمرار هذه الوضعية في سنة 2026.وفي سياق آخر، شدد النائب على أهمية تخفيض معلوم البث المفروض على الإذاعات، معتبراً أن هذا الإجراء من شأنه حماية حق التونسيين في الإعلام والمحافظة على مواطن الشغل في القطاع.