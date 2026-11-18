وجّه، النائب عنانتقادات حادة اللهجة لـخلال مناقشةوفي مستهل مداخلته رحّببـقائلاً:وعرضصوراً لـ، وتحديداً بـ، وقال:، مضيفاً بأن هناك عديدالأخرى بـالآيلة للسقوط.وعرضصوراً لوضعيةالتي ذكرها، وقال:وتحدث في سياق متصل على، وقال:، وخاطبقائلاً: