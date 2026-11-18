بلال المشري ينتقد وضع المؤسسات التربوية ويحذّر من تدهور التعليم العمومي
وجّه الأربعاء 18 نوفمبر، النائب عن ولاية المهدية بلال المشري انتقادات حادة اللهجة لـوزير التربية والمسؤولين بالوزارة خلال مناقشة مهمة التربية.
وفي مستهل مداخلته رحّب النائب بـالوزير والوفد المرافق له قائلاً: "مرحباً الوزير المكلف بتدمير التعليم العمومي وكاتب عام التعليم التجاري وكافة إطارات وزارة التربية".
وعرض النائب صوراً لـزيارة وزير التربية إلى المهدية، وتحديداً بـمعهد ابن رشد بالشابة، وقال: "زارنا وزير التربية وأقام صوراً جميلة جداً أمام جدران مدهونة بطلاء جيد… لكن على بعد خطوات معهد أبو القاسم الشابي ومعهد ملولش الآيلة للسقوط والمهددة بأن تصبح آيلة للسقوط"، مضيفاً بأن هناك عديد المعاهد الأخرى بـالجهة الآيلة للسقوط.
وعرض النائب صوراً لوضعية المعاهد التي ذكرها، وقال: "هذه الحقيقة موش الأكاذيب وبيع الوهم أمام الجدران الجميلة… ولأجل عين القطاع الخاص يدمر التعليم العمومي اليوم".
وتحدث في سياق متصل على إسناد رخص إحداث المؤسسات التعليمية الخاصة، وقال: "كيفاش تتعطى رخص القطاع الخاص!؟ فضائح ومهازل يدمر التعليم العمومي وننمي التعليم الخاص…"، وخاطب الوزير قائلاً: "هات نحطو وزارة أخرى نعملوها للتعليم العمومي ونخليكم أنتم للقطاع الخاص".
وفي مستهل مداخلته رحّب النائب بـالوزير والوفد المرافق له قائلاً: "مرحباً الوزير المكلف بتدمير التعليم العمومي وكاتب عام التعليم التجاري وكافة إطارات وزارة التربية".
وعرض النائب صوراً لـزيارة وزير التربية إلى المهدية، وتحديداً بـمعهد ابن رشد بالشابة، وقال: "زارنا وزير التربية وأقام صوراً جميلة جداً أمام جدران مدهونة بطلاء جيد… لكن على بعد خطوات معهد أبو القاسم الشابي ومعهد ملولش الآيلة للسقوط والمهددة بأن تصبح آيلة للسقوط"، مضيفاً بأن هناك عديد المعاهد الأخرى بـالجهة الآيلة للسقوط.
وعرض النائب صوراً لوضعية المعاهد التي ذكرها، وقال: "هذه الحقيقة موش الأكاذيب وبيع الوهم أمام الجدران الجميلة… ولأجل عين القطاع الخاص يدمر التعليم العمومي اليوم".
وتحدث في سياق متصل على إسناد رخص إحداث المؤسسات التعليمية الخاصة، وقال: "كيفاش تتعطى رخص القطاع الخاص!؟ فضائح ومهازل يدمر التعليم العمومي وننمي التعليم الخاص…"، وخاطب الوزير قائلاً: "هات نحطو وزارة أخرى نعملوها للتعليم العمومي ونخليكم أنتم للقطاع الخاص".
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