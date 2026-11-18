سوسة: حجز 7 آلاف قرص من مخدّر ليريكا
تمكنت الأربعاء 18 نوفمبر وحدات الحرس الوطني بسيدي الهاني (ولاية سوسة) من حجز 7 آلاف قرص من مخدر ليريكا.
وحسب المعطيات الأولية، فقد تم حجز الكمية المذكورة إثر تفتيش شاحنة خفيفة كانت قادمة من سيدي عمر بوحجلة من القيروان في اتجاه سوسة، قبل أن يتم إيقاف سائق الشاحنة في انتظار الكشف عن ملابسات العملية.
وحسب المعطيات الأولية، فقد تم حجز الكمية المذكورة إثر تفتيش شاحنة خفيفة كانت قادمة من سيدي عمر بوحجلة من القيروان في اتجاه سوسة، قبل أن يتم إيقاف سائق الشاحنة في انتظار الكشف عن ملابسات العملية.
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