أكد االاربعاء 18 نوفمبر، وزير التربية نور الدين النوري في اجابته على أسئلة النواب في الجلسة المخصصة لمناقشة ميزانية وزارة التربية، نزاهة وشفافية المناظرات التي فتحتها الوزارة سواء تعلق الأمر بالأساتذة أو المتفقدين أو غيرها.وقال الوزير ان هناك عديد المؤشرات على نزاهة نتائج المناظرات وهناك عديد الأمثلة التي أتحرّج عن ذكرها من بينها أن شقيقة مدير عام الامتحانات اجتازت مناظرة الأساتذة ولم تنجح مضيفا بأن أقارب عديد المسؤولين اجتازوا المناظرة ولم يتمكنوا من النجاح.