نجحت وحدات، اليوم، من الإطاحة بـأثارفي صفوفبـومحيطها، إثر تخصصه فيوتحت طائلةوقد تمكنتالمذكورة منبـعلى مستوىوالتنقل بها لجهةبـ، إثربحرفية عالية.وبإخضاعه لـوالتدقيق في، تبيّن أنه، حيث صدرت في شأنهلفائدةمختلفة، وجميعها تتعلق بـهذا، وقد تمعلى ذمةفي انتظار