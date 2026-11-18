القبض على "مروع المواطنين" بين باب عليوة والباساج
نجحت وحدات فرقة الشرطة العدلية بباب بحر، اليوم، من الإطاحة بـعنصر إجرامي خطير أثار الرعب والهلع في صفوف المواطنين بـمنطقة باب عليوة ومحيطها، إثر تخصصه في سلب وافتكاك الدراجات النارية بالقوة وتحت طائلة العنف الشديد.
وقد تمكنت الوحدات الأمنية المذكورة من إيقاف المشتبه فيه متلبساً بـجريمة سرقة دراجة نارية على مستوى منطقة باب بحر والتنقل بها لجهة "الباساج" بـالعاصمة، إثر رصد تحركاته وتعقب أثره بحرفية عالية.
وبإخضاعه لـعملية التحري المعمق والتدقيق في سجله الأمني، تبيّن أنه عنصر خطير ومحط بحث مكثف، حيث صدرت في شأنه 4 مناشير تفتيش لفائدة هياكل أمنية وقضائية مختلفة، وجميعها تتعلق بـجرائم السرقة باستعمال العنف الشديد وترويع المواطنين وسرقة الدراجات النارية.
هذا، وقد تم الاحتفاظ بالمتهم على ذمة الأبحاث المتواصلة في انتظار إحالته على أنظار القضاء.
وقد تمكنت الوحدات الأمنية المذكورة من إيقاف المشتبه فيه متلبساً بـجريمة سرقة دراجة نارية على مستوى منطقة باب بحر والتنقل بها لجهة "الباساج" بـالعاصمة، إثر رصد تحركاته وتعقب أثره بحرفية عالية.
وبإخضاعه لـعملية التحري المعمق والتدقيق في سجله الأمني، تبيّن أنه عنصر خطير ومحط بحث مكثف، حيث صدرت في شأنه 4 مناشير تفتيش لفائدة هياكل أمنية وقضائية مختلفة، وجميعها تتعلق بـجرائم السرقة باستعمال العنف الشديد وترويع المواطنين وسرقة الدراجات النارية.
هذا، وقد تم الاحتفاظ بالمتهم على ذمة الأبحاث المتواصلة في انتظار إحالته على أنظار القضاء.
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