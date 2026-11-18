وجّهت النائبة سيرين مرابط انتقادات حادة إلى وزير الشباب والرياضة، خلال مناقشة ميزانية الوزارة، متسائلة عن أسباب تراجع نتائج الرياضة التونسية في مختلف الاختصاصات الجماعية والفردية، وداعية إياه إلى تقديم حصيلة عمله بالأرقام والإنجازات المسجلة منذ توليه مهامه.وأكدت مرابط، في مداخلتها، أنها توجه انتقاداتها إلى الوزير بصفته مسؤولاً عن القطاع، وليس من منطلق شخصي، قائلة: «بكل روح رياضية، نحبك تسمع المداخلة هذي وما تشخصنهاش»، قبل أن تتساءل عن أسباب وصول الرياضة التونسية، وفق تقديرها، إلى وضع متراجع في مختلف الميادين.واعتبرت النائبة أن عدداً من الرياضيين الذين تكوّنوا في تونس وبلغوا مستويات متقدمة يجدون أنفسهم مضطرين إلى مغادرة البلاد بسبب ضعف الدعم المادي وظروف التأطير، مشيرة إلى أن بعض الرياضيين لا يتجاوز ما يُعرض عليهم من منح شهرية 200 أو 300 دينار، رغم ما استثمرته الدولة في تكوينهم.وطالبت مرابط الوزير بتقديم حصيلة واضحة لما تحقق خلال فترة إشرافه على الوزارة، متسائلة عن النتائج المحققة على مستوى المنتخبات الوطنية، في مختلف الأصناف العمرية والرياضات الجماعية والفردية، وعن أسباب تواصل هجرة الرياضيين التونسيين.كما أثارت النائبة مسألة ما اعتبرته تدخلاً في شؤون الهياكل الرياضية، ومشيرة إلى أن الوزير مطالب باحترام حدود صلاحياته، باعتباره على رأس سلطة تنفيذية، في حين يمارس مجلس نواب الشعب دوره التشريعي والرقابي.وانتقدت مرابط، في السياق ذاته، ما وصفته بتداخل السياسة في الشأن الرياضي، معتبرة أن التدخل في قرارات الهياكل الجامعية والتأثير في تسيير الجمعيات من شأنه أن يضر باستقلالية الرياضة ويعمّق الأزمات التي يعيشها القطاع.وتطرقت النائبة أيضاً إلى ملف التحكيم، معتبرة أن عدداً من الجمعيات التونسية تعرضت لمظالم تحكيمية، ومتسائلة عن موقف الوزارة من هذه المسائل، خاصة في ظل الجدل الذي رافق بعض مباريات المنتخب الوطني.وفي ختام مداخلتها، حمّلت مرابط المسؤولين عن القطاع مسؤولية ما وصفته بتراجع الرياضة التونسية وفقدان الجماهير لفرحتها، قائلة إن الشباب والرياضة كانا يمثلان آخر مصادر الأمل لدى التونسيين، قبل أن تختتم بانتقاد لاذع، معتبرة أن الوزارة تحولت، وفق تعبيرها، من وزارة للشباب والرياضة إلى «وزارة تحطيم الشباب وتخريب الرياضة».