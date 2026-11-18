خلّف حادث مرور أليم جدّ صباح اليوم بمعتمدية بئر علي بن خليفة من ولاية صفاقس، إثر اصطدام سيارة نقل ريفي بجرار فلاحي، وفاة شخصين وإصابة عدد من الركاب، وفق ما أفاد به النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية صفاقس، نجيب الكيلاني.وأوضح الكيلاني، خلال تدخله في برنامج «60 دقيقة» على إذاعة ديوان أف أم، الذي تقدمه هدى الورغمي، أن الحادث أسفر عن نحو 14 ضحية بين وفيات ومصابين، مشيراً إلى أن اثنين من الجرحى في حالة مستقرة، فيما تلقى بقية المصابين الإسعافات والعلاج، وذلك وفق المعطيات التي تابعها بالتواصل مع المدير الجهوي للصحة وإدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس.واعتبر النائب أن الحادث لا يمكن فصله عن جملة من العوامل، وفي مقدمتها وضعية البنية التحتية للطريق الرابطة بين وادي الرخام وبئر علي بن خليفة، وخاصة على مستوى وادي العيادي، حيث أشار إلى ضيق الطريق وعدم استجابتها لشروط السلامة، مطالباً بإحداث جسر في هذه النقطة التي قال إنها شهدت حوادث خطيرة في مناسبات سابقة.كما أثار الكيلاني إشكالية النقل الريفي بالمنطقة، مشيراً إلى النقص في وسائل النقل المدرسي والجماعي، وما يترتب عنه من ضغط على سيارات النقل الريفي. ولفت في هذا السياق إلى أن السيارة التي تعرضت للحادث كانت تقل نحو 20 شخصاً، رغم أن طاقة استيعابها القانونية لا تتجاوز تسعة أشخاص باعتبار السائق، معتبراً أن عدم احترام عدد الركاب المسموح به والتهور المروري من بين العوامل التي ساهمت في تفاقم المخاطر.وتطرق النائب أيضاً إلى تأخر إنجاز المستشفى الجهوي ببئر علي بن خليفة، داعياً وزارتي الصحة والتجهيز إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بالمشروع، معرباً عن أمله في إسناد الصفقة إلى المقاول والانطلاق في الأشغال مع بداية سنة 2027، حتى تتمكن الجهة من الاستفادة من مرفق صحي يستجيب لحاجيات متساكنيها.وأشار إلى أن نقل المصابين إلى مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس يعيد طرح مسألة توفير خدمات الإسعاف الطبي الاستعجالي بالمنطقة، داعياً إلى التعجيل بدخول وحدة الإسعاف الطبي المتنقل المبرمجة لفائدة الجهة حيز الاستغلال.وشدد الكيلاني على أن تكرار حوادث المرور بالمنطقة يستوجب تدخلاً عاجلاً من السلط المعنية، وخاصة وزارات النقل والتجهيز والصحة، لمعالجة النقائص المتعلقة بالطرقات ووسائل النقل والمرافق الصحية، إلى جانب فرض احترام قوانين السلامة المرورية.وختم بالتأكيد على ضرورة تحويل المطالب التي تتجدد عقب كل حادث مأساوي إلى إجراءات عملية، تفادياً لتكرار مثل هذه الحوادث وحفاظاً على أرواح المواطنين.