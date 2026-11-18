تمكن أعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بباردو من القاء القبض على بائع خمر خلسة يحمل كنية " بوجملين" وبحوزته صفائح من الزطلة اثر كمين نصب له وهو على متن سيارة أجرة " تاكسي"وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المظنون فيه معروف بترويج وبيع الخمور خلسة وصدرت في حقه مناشير تفتيش تعلقت جميعها ببيع الخمر خلسة لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، وهو معروف بكنية " بوجملين" ،وحسب ذات المعطيات تولى أعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بباردو مراقبة تحركات العنصر المفتش عنه، حيث نصبوا له كمينا محكما عندما استقلّ سيارة أجرة " تاكسي" حيث تم محاصرة المكان بحرفية عالية والقاء القبض على المظنون فيه، وبتفتيشه عثر بحوزته على صفائح من الزطلة والتي اعترف بنيته ترويجها بالحي الذي يقطن به،وتقرر الاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة البحث