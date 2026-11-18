Présidentielle 2027 :





🗣 "Jean-Luc Mélenchon face à Marine Le Pen, je sais que je suis très minoritaire à penser ça, gagnera l'élection présidentielle", @GDarmanin face à @DariusRochebin https://t.co/VyArawve3d— LCI (@LCI) November 17, 2026

أثار وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان جدلاً بتصريحاته بشأن حظوظ زعيم حزب «فرنسا الأبية» جان لوك ميلانشون في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ اعتبر أنه قادر على الفوز برئاسة الجمهورية إذا واجه زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في الدور الثاني.وقال دارمانان، خلال حوار على قناة LCI، إنه يدرك أن موقفه هذا يمثل رأياً أقلّياً، لكنه مقتنع بأن ميلانشون سيفوز في حال وصوله إلى الجولة الثانية في مواجهة لوبان، مستبعداً في المقابل صحة استطلاعات الرأي التي تمنح مرشحة اليمين المتطرف تقدماً كبيراً على منافسها.ووصف دارمانان ميلانشون بأنه «خصم شديد الخطورة»، مشيراً إلى قدراته الخطابية وحضوره في النقاشات السياسية، وإلى ما يتمتع به من قوة ثقافية وسياسية، فضلاً عن شبكة واسعة من الداعمين والمؤثرين في الرأي العام، معتبراً أن هذه العوامل قد تمنحه أفضلية في مواجهة لوبان.ولفت إلى أن وصول ميلانشون إلى الدور الثاني سيشكل صدمة سياسية كبيرة داخل فرنسا وخارجها، بالنظر إلى أهمية الانتخابات الرئاسية الفرنسية وتأثير نتائجها على أوروبا والعالم.ورغم اعترافه بقدرة زعيم «فرنسا الأبية» على استقطاب الناخبين، لم يُخفِ دارمانان تحفظاته على مواقفه السياسية، مستحضراً الانتقادات الموجهة إليه بشأن اتهامات بمعاداة السامية، ومواقفه من الشرطة، وتصوراته لتغيير مؤسسات الجمهورية والحريات، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن هذه الانتقادات لا تلغي قدرته على جذب اهتمام قطاعات واسعة من الناخبين.واعتبر الوزير السابق أن ميلانشون قد يلجأ، في حال بلوغه الدور الثاني، إلى تعديل خطابه وتخفيف حدة مواقفه من أجل توسيع قاعدة مؤيديه واستقطاب أصوات جديدة، مستحضراً في هذا السياق تجربة الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران.وفي المقابل، شدد دارمانان على أنه يعمل من أجل منع وصول ميلانشون إلى الدور الثاني، معلناً دعمه لرئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوار فيليب، الذي اعتبره الأوفر حظاً لتمثيل معسكره والوصول إلى الجولة الحاسمة.كما وجه رسالة إلى شخصيات سياسية من اليمين والوسط، من بينها برونو روتايو وغابرييل أتال، محذراً من أن تعدد الترشيحات والانقسامات داخل هذا المعسكر قد يضعف فرص مرشحه، ويمنح ميلانشون فرصة للوصول إلى الدور الثاني.وختم دارمانان بالتأكيد على أن الرهان يتجاوز الحسابات الحزبية والشخصية، معتبراً أن منع مواجهة محتملة بين ميلانشون ومارين لوبان في الدور الثاني يتطلب توحيد الجهود خلف مرشح قادر على المنافسة، في إشارة إلى إدوار فيليب.