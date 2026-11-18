الدائرة الاستعجالية ترفض مطلب جمعية "منامتي" ضد قرار تجميد نشاطها
قضت الدائرة الاستعجالية بـرفض المطلب بخصوص الدعوى التي رفعها الممثل القانوني لجمعية "منامتي" ضد قرار المكلف العام بنزاعات الدولة القاضي بـتجميد نشاطها مدة شهر واحد.
وكان المكلف العام بنزاعات الدولة قد اتخذ قراراً في شهر أكتوبر من سنة 2025 قضى بـتجميد نشاط جمعية "منامتي".
وتولت الجمعية رفع دعوى استعجالية لطلب الرجوع في قرار تجميد نشاطها، وإثر جلسات متعددة قضت الدائرة الاستعجالية بـرفض المطلب.
وكان المكلف العام بنزاعات الدولة قد اتخذ قراراً في شهر أكتوبر من سنة 2025 قضى بـتجميد نشاط جمعية "منامتي".
وتولت الجمعية رفع دعوى استعجالية لطلب الرجوع في قرار تجميد نشاطها، وإثر جلسات متعددة قضت الدائرة الاستعجالية بـرفض المطلب.
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