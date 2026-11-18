احتياطي تونس من العملة الأجنبية يعادل 88 يوماً من التوريد
بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي التونسي 23,151 مليار دينار بتاريخ 17 نوفمبر 2026، بما يعادل 88 يوماً من التوريد، وفق آخر المؤشرات النقدية والمالية اليومية الصادرة عن البنك المركزي.
وفي ما يتعلق بـأسعار الصرف، بلغ سعر الدولار الأمريكي 3,05013 دنانير، مقابل 3,36235 ديناراً لـليورو الواحد، وفق معدل أسعار الصرف في السوق بين البنوك بتاريخ 16 نوفمبر 2026.
من جهة أخرى، بلغت قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في تونس 28,968 مليار دينار بتاريخ 17 نوفمبر 2026، مقابل 25,484 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلة بذلك ارتفاعاً بقيمة 3,484 مليار دينار.
ويُعزى هذا الارتفاع في حجم النقد المتداول إلى جملة من العوامل المرتبطة بـالنشاط الاقتصادي والطلب على السيولة، في ظل استمرار الاعتماد على المعاملات النقدية في جزء من الدورة الاقتصادية.
وفي ما يتعلق بـأسعار الصرف، بلغ سعر الدولار الأمريكي 3,05013 دنانير، مقابل 3,36235 ديناراً لـليورو الواحد، وفق معدل أسعار الصرف في السوق بين البنوك بتاريخ 16 نوفمبر 2026.
من جهة أخرى، بلغت قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في تونس 28,968 مليار دينار بتاريخ 17 نوفمبر 2026، مقابل 25,484 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلة بذلك ارتفاعاً بقيمة 3,484 مليار دينار.
ويُعزى هذا الارتفاع في حجم النقد المتداول إلى جملة من العوامل المرتبطة بـالنشاط الاقتصادي والطلب على السيولة، في ظل استمرار الاعتماد على المعاملات النقدية في جزء من الدورة الاقتصادية.
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