بلغتلدىبتاريخ، بما يعادل، وفق آخرالصادرة عنوفي ما يتعلق بـ، بلغ، مقابل، وفقفيبتاريخمن جهة أخرى، بلغت قيمةفي تونسبتاريخ، مقابلخلال الفترة نفسها من سنة، مسجلة بذلك ارتفاعاً بقيمةويُعزى هذافيإلى جملة من العوامل المرتبطة بـ، في ظل استمرار الاعتماد علىفي جزء من