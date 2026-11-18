صدور النسخة العربية من كتاب «جبرئيم» للأستاذ عمر صحابو: رحلة من أسر النفس إلى رحابة الروح
صدرت النسخة العربية من كتاب «جبرئيم» لـلأستاذ عمر صحابو، في إصدار لا يقتصر على نقل النص الفرنسي إلى العربية، بل يقدّم تجربة روحية وفكرية مختلفة في مرجعياتها وفضائها الثقافي؛ إذ تنفتح النسخة الفرنسية، التي أُعدّت لـلفضاء الفرانكفوني، على بعض التوجهات الروحية الغربية، بينما تغوص النسخة العربية في التراث الإسلامي، من النصوص القرآنية إلى جواهر التجربة الصوفية.
ولا يندرج «جبرئيم» ضمن المؤلفات النظرية التي تطرح أطروحات فكرية مجردة، بل هو ثمرة تجربة إنسانية وروحية تشكّلت عبر الاحتكاك اليومي بـمجريات الحياة، إلى جانب التأمل في تجليات الغيب، مستأنساً بـتعاليم وحكم كبار المربين الروحانيين وأعلام التصوف.
ويقدّم الكتاب سرداً لـرحلة مسافر في دروب الروح، يتتبع فيها تحولاً تدريجياً من أسر النفس إلى رحابة الروح، وهي رحلة يقول صاحب الكتاب إنها جاءت بعد أربعين سنة من المجاهدة، وانتهت به إلى ما يسميه «البعد الرابع»، حيث تتراجع سلطة الأنا ويخفت حضورها، مقابل اتساع سلطان الروح.
وفي هذا البعد، وفق التصور الذي يقدّمه الكتاب، يحل الغفران اللامشروط محل الذنب والتذنيب، ويتجاوز الشفاء حدود المعالجة المادية نحو الشفاء الطاقي، فيما تفسح مجاهدة النفس المجال أمام التشارك الحميمي مع الذات؛ كما تعلو المحبة الإلهية على الحب الأناني، ويُطرح مفهوم الجنس المقدس في مقابل الجنس الغريزي، في تحول روحي يعيد صياغة علاقة الإنسان بذاته وبالخالق، من الخوف إلى المحبة المتبادلة.
وفي تقديمه لـلكتاب، يلخّص الأستاذ عبد العزيز قاسم جانباً من جوهر التجربة ودعوتها، قائلاً: «هذا الكتاب لا يُقرأ، بل يُعْبَر… هذه الأوديسة ليست نقطة وصول، بل هي دعوة للإصغاء، في الأعماق، لهذا الصوت الخفي والمستمر الذي لا يُسمع إلا في صمت الوعي».
وبصدور نسخته العربية، يفتح «جبرئيم» أمام القارئ العربي نافذة على تجربة عمر صحابو الروحية، في صياغة تستمد مرجعيتها من التراث الإسلامي والتصوف، وتدعو إلى التأمل في مسار الإنسان من الانشغال بالأنا إلى الإصغاء لصوت الروح.
ولا يندرج «جبرئيم» ضمن المؤلفات النظرية التي تطرح أطروحات فكرية مجردة، بل هو ثمرة تجربة إنسانية وروحية تشكّلت عبر الاحتكاك اليومي بـمجريات الحياة، إلى جانب التأمل في تجليات الغيب، مستأنساً بـتعاليم وحكم كبار المربين الروحانيين وأعلام التصوف.
ويقدّم الكتاب سرداً لـرحلة مسافر في دروب الروح، يتتبع فيها تحولاً تدريجياً من أسر النفس إلى رحابة الروح، وهي رحلة يقول صاحب الكتاب إنها جاءت بعد أربعين سنة من المجاهدة، وانتهت به إلى ما يسميه «البعد الرابع»، حيث تتراجع سلطة الأنا ويخفت حضورها، مقابل اتساع سلطان الروح.
وفي هذا البعد، وفق التصور الذي يقدّمه الكتاب، يحل الغفران اللامشروط محل الذنب والتذنيب، ويتجاوز الشفاء حدود المعالجة المادية نحو الشفاء الطاقي، فيما تفسح مجاهدة النفس المجال أمام التشارك الحميمي مع الذات؛ كما تعلو المحبة الإلهية على الحب الأناني، ويُطرح مفهوم الجنس المقدس في مقابل الجنس الغريزي، في تحول روحي يعيد صياغة علاقة الإنسان بذاته وبالخالق، من الخوف إلى المحبة المتبادلة.
وفي تقديمه لـلكتاب، يلخّص الأستاذ عبد العزيز قاسم جانباً من جوهر التجربة ودعوتها، قائلاً: «هذا الكتاب لا يُقرأ، بل يُعْبَر… هذه الأوديسة ليست نقطة وصول، بل هي دعوة للإصغاء، في الأعماق، لهذا الصوت الخفي والمستمر الذي لا يُسمع إلا في صمت الوعي».
وبصدور نسخته العربية، يفتح «جبرئيم» أمام القارئ العربي نافذة على تجربة عمر صحابو الروحية، في صياغة تستمد مرجعيتها من التراث الإسلامي والتصوف، وتدعو إلى التأمل في مسار الإنسان من الانشغال بالأنا إلى الإصغاء لصوت الروح.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339964