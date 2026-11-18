صدرتمن كتابلـ، في إصدار لا يقتصر علىإلى، بل يقدّممختلفة في؛ إذ تنفتح، التي أُعدّت لـ، على بعض، بينما تغوصفي، منإلىولا يندرجضمنالتي تطرح، بل هوتشكّلت عبربـ، إلى جانب، مستأنساً بـويقدّمسرداً لـفي، يتتبع فيهامنإلى، وهييقولإنها جاءت بعد، وانتهت به إلى ما يسميه، حيث تتراجعويخفت، مقابل اتساعوفي هذا، وفقالذي يقدّمه، يحلمحل، ويتجاوزحدودنحو، فيما تفسحالمجال أمام؛ كما تعلوعلى، ويُطرح مفهومفي مقابل، فييعيد صياغة، منإلىوفي تقديمه لـ، يلخّصجانباً منودعوتها، قائلاً:وبصدور، يفتحأمامنافذة على، فيتستمدمن، وتدعو إلىفيمنإلى