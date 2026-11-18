في مشهد كروي لافت، خطف الملعب الرياضي بمرناق الأضواء بمستواه الفني وطريقة لعبه الجماعية، حتى إن بعض متابعيه شبّهوا أداءه بأسلوب الأندية البرازيلية، بالنظر إلى المهارات الفردية العالية ودقة التمريرات والانسجام الكبير بين اللاعبين.وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمباراة الفريق، أثارت إعجاب عدد من المتابعين، من بينهم مقدم البرامج جعفر القاسمي، الذي عبّر خلال تدخله بإذاعة الديوان عن انبهاره بالمستوى الذي قدمه لاعبو مرناق، مشيدا بالمهارات الفنية للاعبين صاحبي الرقمين، ومعتبرا أنهما يملكان إمكانيات تستحق الاهتمام، بل إن مثل هذه المواهب تستحق فرصة مع المنتخب الوطني.والمثير في قصة هذا الفريق أنه لا ينشط في بطولة النخبة، بل يخوض منافسات، حيث يواصل تقديم عروض فنية مميزة رغم محدودية الإمكانيات مقارنة بالأندية الكبرى.وقد أكد الملعب الرياضي بمرناق هذا المستوى خلال مباراة الجولة الثالثة ذهابا، عندما حقق فوزا عريضا على الجمعية الرياضية بالبطان بنتيجة، في لقاء عكس التناغم بين لاعبيه والنجاعة الهجومية للفريق.وليس هذا التألق وليد الصدفة، فقد سبق للفريق أن لفت الأنظار خلال مواجهة أمام النجم الرياضي الساحلي في إطار كأس تونس، قبل نحو موسمين، حين كان ينشط بالرابطة الجهوية. ورغم خسارته آنذاك بهدف دون مقابل، فقد قدم أداء مميزا أمام أحد أبرز الأندية التونسية، وترك انطباعا إيجابيا لدى متابعي المباراة.وتعيد تجربة الملعب الرياضي بمرناق طرح سؤال مهم حول المواهب الكروية في بطولات الهواة، وعدد اللاعبين الذين قد لا يجدون طريقهم إلى الأضواء رغم امتلاكهم مهارات وإمكانات فنية لافتة.