أُقرت منحة خصوصية جديدة بقيمةلفائدة سائقي شاحنات نقل المحروقات، بداية من أجور شهر نوفمبر الجاري، وذلك إثر اتفاق بين الغرفة الوطنية لشركات توزيع المواد النفطية والغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة، برعاية وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.وأوضح الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول «عجيل»، خالد بتين، خلال تدخله في برنامج «صباح الورد» على إذاعة الجوهرة أف أم، أن المنحة ستُحتسب على أساس 26 يوم عمل، مقابل كل يوم عمل فعلي في سياقة شاحنات نقل المحروقات.وأكد بالتيّن أن الاتفاق جاء بعد مفاوضات بين الأطراف المعنية، مراعاة لطبيعة عمل السائقين وما يتطلبه من مجهود ومخاطر وتنقلات متواصلة، مشيرا إلى أن جميع الأطراف ساهمت في التوصل إلى هذا الحل.وبخصوص الإضراب الذي كان مقررا أيام، اعتبر الرئيس المدير العام لشركة «عجيل» أن مبرراته انتفت بعد إقرار المنحة والاتفاق عليها، مؤكدا أنه لم تعد هناك حاجة إلى تنفيذ الإضراب، في انتظار صدور إعلان رسمي بالتراجع عنه من الجهة النقابية المعنية.وأضاف أن التوصل إلى الاتفاق من شأنه تجنب تعطيل نقل المحروقات وما قد ينجر عنه من اضطراب في التزود وازدحام بمحطات الخدمات.وكانت الغرفتان النقابيتان قد أعلنتا، في بيان مشترك، أن إقرار المنحة جاء إثر مراجعة الدولة لحساب التعديل الجغرافي وإدماج تعديل في آلية الفوترة، بما يتيح إحداث هذه المنحة الخصوصية الجديدة.