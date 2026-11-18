ماهر الكتاري: لا زيادة في معاليم الدفن أو في الأداءات على دفاتر الادخار
نفى رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، ماهر الكتاري، وجود أي زيادة بنسبة 12 بالمائة في معاليم دفاتر الادخار، مؤكدا أن ما تم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وأوضح الكتاري، خلال تدخله على إذاعة الجوهرة أف أم، أن معاليم الدفن لا علاقة لها بقانون المالية، باعتبار أن تحديدها يدخل ضمن صلاحيات البلديات، التي تضبط هذه المعاليم بشكل مستقل.
وبخصوص الفصل المتعلق بتمويل الصناديق الاجتماعية، أشار إلى أن النواب رفضوا التوجه نحو الترفيع في بعض المعاليم دون تقديم برنامج واضح لإعادة هيكلة الصناديق وتحسين حوكمتها، خاصة في ظل غياب الإصلاحات التي سبق التعهد بها.
وانتقد الكتاري ارتفاع كلفة تسيير الصناديق الاجتماعية في تونس، مشيرا إلى أنها تبلغ نحو 12 بالمائة، مقابل معدل يتراوح بين 3 و4 بالمائة في تجارب دولية، معتبرا أن تحسين الحوكمة والتصرف يمثلان مدخلا أساسيا لمعالجة صعوباتها، بدل مواصلة تحميل المواطن أعباء مالية إضافية.
كما أكد أن التوجه العام في مشروع قانون المالية لا يقوم على الترفيع في الأداءات، مستندا إلى توجيهات رئاسية سابقة بعدم إقرار زيادات ضريبية في هذا المشروع.
وكانت لجنتا المالية والميزانية بـمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم صادقتا على الفصول من 13 إلى 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، باستثناء الفصل 24 المتعلق بـتعزيز موارد حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي، وذلك خلال جلسة مشتركة عُقدت الاثنين خُصصت لـلنظر في هذه الفصول والتصويت عليها فصلاً فصلاً.
ولم يحظَ الفصل 24 بـموافقة النواب، بحسب ما جاء في البلاغ الصادر الثلاثاء عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، إذ اعتبر النواب أن تمويل الصناديق الاجتماعية عبر الترفيع في بعض المعاليم يمثل حلاً ظرفياً يتكرر مع كل قانون مالية دون معالجة الأسباب العميقة لعجزها، مؤكدين ضرورة إقرار إصلاح هيكلي للصناديق وربط أي تمويل إضافي بشروط الحوكمة وحسن التصرف، دون إثقال كاهل المواطن بـمعاليم إضافية.
ويتضمن الفصل 24 الترفيع في عدد من المعاليم بهدف تعبئة موارد إضافية لفائدة حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي، من ذلك:
- الزيادة في معلوم الاستهلاك الموظف على بعض المشروبات الكحولية والروحية
- الترفيع في معلوم السفر إلى الخارج من 60 إلى 80 ديناراً عن كل سفرة
- الترفيع في المعلوم الموظف على الألعاب والمسابقات من 40 إلى 60 بالمائة
وأوضح الكتاري، خلال تدخله على إذاعة الجوهرة أف أم، أن معاليم الدفن لا علاقة لها بقانون المالية، باعتبار أن تحديدها يدخل ضمن صلاحيات البلديات، التي تضبط هذه المعاليم بشكل مستقل.
وبخصوص الفصل المتعلق بتمويل الصناديق الاجتماعية، أشار إلى أن النواب رفضوا التوجه نحو الترفيع في بعض المعاليم دون تقديم برنامج واضح لإعادة هيكلة الصناديق وتحسين حوكمتها، خاصة في ظل غياب الإصلاحات التي سبق التعهد بها.
وانتقد الكتاري ارتفاع كلفة تسيير الصناديق الاجتماعية في تونس، مشيرا إلى أنها تبلغ نحو 12 بالمائة، مقابل معدل يتراوح بين 3 و4 بالمائة في تجارب دولية، معتبرا أن تحسين الحوكمة والتصرف يمثلان مدخلا أساسيا لمعالجة صعوباتها، بدل مواصلة تحميل المواطن أعباء مالية إضافية.
كما أكد أن التوجه العام في مشروع قانون المالية لا يقوم على الترفيع في الأداءات، مستندا إلى توجيهات رئاسية سابقة بعدم إقرار زيادات ضريبية في هذا المشروع.
وكانت لجنتا المالية والميزانية بـمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم صادقتا على الفصول من 13 إلى 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، باستثناء الفصل 24 المتعلق بـتعزيز موارد حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي، وذلك خلال جلسة مشتركة عُقدت الاثنين خُصصت لـلنظر في هذه الفصول والتصويت عليها فصلاً فصلاً.
ولم يحظَ الفصل 24 بـموافقة النواب، بحسب ما جاء في البلاغ الصادر الثلاثاء عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، إذ اعتبر النواب أن تمويل الصناديق الاجتماعية عبر الترفيع في بعض المعاليم يمثل حلاً ظرفياً يتكرر مع كل قانون مالية دون معالجة الأسباب العميقة لعجزها، مؤكدين ضرورة إقرار إصلاح هيكلي للصناديق وربط أي تمويل إضافي بشروط الحوكمة وحسن التصرف، دون إثقال كاهل المواطن بـمعاليم إضافية.
ويتضمن الفصل 24 الترفيع في عدد من المعاليم بهدف تعبئة موارد إضافية لفائدة حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي، من ذلك:
- الزيادة في معلوم الاستهلاك الموظف على بعض المشروبات الكحولية والروحية
- الترفيع في معلوم السفر إلى الخارج من 60 إلى 80 ديناراً عن كل سفرة
- الترفيع في المعلوم الموظف على الألعاب والمسابقات من 40 إلى 60 بالمائة
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339954