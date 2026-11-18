نفى رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، ماهر الكتاري، وجود أي زيادة بنسبة، مؤكدا أن ما تم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.وأوضح الكتاري، خلال تدخله على إذاعة الجوهرة أف أم، أن، باعتبار أن تحديدها يدخل ضمن صلاحيات البلديات، التي تضبط هذه المعاليم بشكل مستقل.وبخصوص الفصل المتعلق بتمويل الصناديق الاجتماعية، أشار إلى أن النواب رفضوا التوجه نحو الترفيع في بعض المعاليم دون تقديم برنامج واضح لإعادة هيكلة الصناديق وتحسين حوكمتها، خاصة في ظل غياب الإصلاحات التي سبق التعهد بها.وانتقد الكتاري ارتفاع كلفة تسيير الصناديق الاجتماعية في تونس، مشيرا إلى أنها تبلغ نحو، مقابل معدل يتراوح بينفي تجارب دولية، معتبرا أن تحسين الحوكمة والتصرف يمثلان مدخلا أساسيا لمعالجة صعوباتها، بدل مواصلة تحميل المواطن أعباء مالية إضافية.كما أكد أن التوجه العام في مشروع قانون المالية لا يقوم على الترفيع في الأداءات، مستندا إلى توجيهات رئاسية سابقة بعدم إقرار زيادات ضريبية في هذا المشروع.وكانتبـصادقتا علىمن مشروع، باستثناءالمتعلق بـ، وذلك خلالعُقدتخُصصت لـولم يحظَبـ، بحسب ما جاء فيالصادرعن، إذ اعتبر النواب أنعبريمثليتكرر معدون، مؤكدين ضرورة إقراروربط أيبشروط، دون إثقال كاهلبـويتضمنبهدفلفائدة، من ذلك:- الزيادة فيالموظف على بعضمنإلىعن كل سفرةمنإلى