شهدت الثلاثاء 17 نوفمبر، منطقة باردو بالعاصمة حادثة أليمة تمثلت في سقوط رجل من احدى عربات الميترو عدد 4 الذي كان يسير بأبواب مفتوحة.وحسب ما افاد به عضو المجلس المحلي بباردو وليد التركي فإن الحادثة جدت في حدود الواحدة بعد الزوال على مستوى نفق 20 مارس مشيرا الي ان حالة المصاب مستقرة الا انه يعاني من أضرار على مستوى الرأس والعنق.وأفاد بأنه قام بزيارته في مستشفى شارنيكول وأنه من المنتظر ان يتم نقله الي مستشفى الهادي الرايس لأمراض العيون للخضوع لتدخل جراحي.وأشار الي انه وخلال زيارة المتضرر في مستشفى شارنيكول تم جلب فتاة سقطت أيضا من الميترو على مستوى حي الخضراء وحالتها أيضا مستقرة حسب ما بلغ الي علمه معبرا عن أسفه لت