أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 2 لأعوان منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين السيجومي بالاحتفاظ بلاعب كرة يد محترف بالخارج سبق له اللعب بالبطولة التونسية، وذلك من أجل الانخراط في شبكة لترويج المخدرات،وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومات وردت على أعوان منطقة الأمن الوطني بسيدي حسين السيجومي مفادها الاشتباه في اندماج شاب من سكان سيدي حسين في مجال ترويج المخدرات، وللغرض تم تكثيف التحريات حول تحركاته ووضعه تحت مراقبة دقيقة أمكن اثرها ضبطه على متن سيارة وبحوزته عدد من صفائح القنب الهندي، وبمواصلة الأبحاث امكن ايقاف شابين آخرين من عناصر الشبكة تبين أن احدهما لاعب كرة يد محترف باحدى الدول الأوروبية، وسبق له تقمص ازياء عدة اندية من البطولة التونسية لكرة اليد كما احترف اللعب بعدد من الدول العربية،وتقرر الاحتفاظ بالمظنون فيهم الثلاثة ومواصلة الأبحاث للكشف عن باقي عناصر الشبكة واحالة جميع الأطراف على أنظار القضاء.