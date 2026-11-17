تأخير محاكمة الحطاب بن عثمان إلى جلسة 27 نوفمبر الجاري
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بـالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية الحطاب بن عثمان إلى جلسة يوم 27 نوفمبر الجاري.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة الحطاب بن عثمان بـحالة إيقاف، ومتهم ثانٍ بـحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية لـقضايا الإرهاب، وذلك لـمحاكمتهما من أجل تهم ذات صبغة إرهابية في علاقة بـعمل الحطاب بن عثمان سابقاً كـكاتب بـالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة الحطاب بن عثمان بـحالة إيقاف، ومتهم ثانٍ بـحالة سراح، على أنظار الدائرة الجنائية لـقضايا الإرهاب، وذلك لـمحاكمتهما من أجل تهم ذات صبغة إرهابية في علاقة بـعمل الحطاب بن عثمان سابقاً كـكاتب بـالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
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