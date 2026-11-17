تلقى المنتخب الجزائري هزيمة قاسية أمام مضيفه الطوغولي بنتيجة، مساء الثلاثاء بملعب كيغي في لومي، لحساب الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.وسجل المنتخب الطوغولي أهدافه الثلاثة خلال الشوط الأول، عبر كليتشي في الدقيقتين، وبواتين في الدقيقة، مستغلا ضعف الأداء الدفاعي وغياب التوازن في صفوف «الخضر».ورغم التغييرات التي أجراها المدرب إبراهيم حمداني خلال الشوط الثاني، بمشاركة بولبينة وصهيب ناير وآدم زرقان، لم يتمكن المنتخب الجزائري من تقليص الفارق.ورغم الخسارة، حافظت الجزائر على صدارة المجموعة التاسعة، تليها الطوغو بست نقاط، ثم زامبيا بخمس نقاط. ويكفي «الخضر» تحقيقلضمان التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027.