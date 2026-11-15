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Tebboune : L’Algérie pourrait être amenée à cibler les sources de production de drogues, l’armée protégera le pays et ses voisins contre les menaces

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Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Novembre 2026 - 18:45 Lecture 1 min, 40 sec
      
Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a déclaré que l’inondation de l’Algérie par la drogue constituait une véritable guerre menée contre le peuple et la jeunesse, affirmant que son pays pourrait être amené à frapper les sources de production de ces substances, dans le cadre de ce qu’il a qualifié de droit légitime à la légitime défense.


Le président algérien a mis en garde contre l’aggravation du danger lié aux drogues, qu’il estime destinées à cibler la jeunesse algérienne. Il a considéré que l’inondation du pays par ces substances représentait une « véritable guerre » contre le peuple, soulignant que l’Algérie pourrait être contrainte de se tourner vers les lieux de production de ces drogues, au nom du droit légitime à la défense.


S’exprimant dimanche à l’occasion de l’ouverture de l’année judiciaire 2026-2027, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l’État ne resterait pas les bras croisés face aux tentatives visant la jeunesse à travers les drogues. Il a souligné que la situation pourrait imposer l’adoption de mesures allant au-delà des méthodes actuellement utilisées pour lutter contre ce phénomène.


Abordant les menaces sécuritaires, le président algérien a affirmé que l’Armée nationale populaire aurait pour mission de protéger l’Algérie ainsi que son environnement régional, estimant que le terrorisme est désormais instrumentalisé contre l’Algérie et ses voisins.

Tebboune a également évoqué l’expérience de son pays dans la lutte contre le terrorisme durant les années 1990, soulignant que l’Algérie avait réussi à surmonter cette période grâce aux sacrifices des membres de son armée. Il a insisté sur la détermination de l’État à mobiliser ses capacités militaires pour protéger sa sécurité et celle de son environnement régional.

Le président algérien a par ailleurs indiqué que les drogues étaient devenues l’un des moyens utilisés pour porter atteinte à la stabilité du pays, parallèlement aux tentatives d'influencer sa situation sociale et économique. Il a mis en garde contre la poursuite de ces pratiques et affirmé que les autorités s'orienteraient vers l'adoption de mesures et de lois plus strictes pour y faire face.

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