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القضاء يصدر حكمه على مرتكب جريمة إغتصاب بقلب العاصمة

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Bookmark article    Publié le Samedi 14 Novembre 2026 - 13:58 قراءة: 0 د, 16 ث
      
اصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكماً بالسجن يقضي بإدانة شخص تورط في الاعتداء الجنسي على فتاة وسط العاصمة تحت التهديد. حيث قضت بسجنه مدة 20 سنة .


وتعود تفاصيل الى تعرض الضحية إلى عملية اغتصاب بعد تحويل وجهتها الى مكان مهجور من قبل المتهم تحت التهديد.


ووجهت للمظنون فيه تهم تعلقت باغتصاب أنثى دون رضاها.

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