القضاء يصدر حكمه على مرتكب جريمة إغتصاب بقلب العاصمة
اصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكماً بالسجن يقضي بإدانة شخص تورط في الاعتداء الجنسي على فتاة وسط العاصمة تحت التهديد. حيث قضت بسجنه مدة 20 سنة .
وتعود تفاصيل الى تعرض الضحية إلى عملية اغتصاب بعد تحويل وجهتها الى مكان مهجور من قبل المتهم تحت التهديد.
ووجهت للمظنون فيه تهم تعلقت باغتصاب أنثى دون رضاها.
وتعود تفاصيل الى تعرض الضحية إلى عملية اغتصاب بعد تحويل وجهتها الى مكان مهجور من قبل المتهم تحت التهديد.
ووجهت للمظنون فيه تهم تعلقت باغتصاب أنثى دون رضاها.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339714