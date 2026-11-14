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النادي الإفريقي يعلن تضامنه مع فيرجي تشامبرز في ظل تطورات قضيته القضائية بإسبانيا

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Bookmark article    Publié le Samedi 14 Novembre 2026 - 13:42 قراءة: 1 د, 23 ث
      
أعرب النادي الإفريقي عن تضامنه ومساندته لرجل الأعمال الأمريكي والمستشهر السابق للفريق، جيمس «فيرجي» تشامبرز، متمنياً له تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها في أقرب الآجال.


وجاء موقف نادي باب الجديد في بلاغ رسمي نشره تعليقاً على المستجدات القضائية المتعلقة بتشامبرز، الذي مثل يوم أمس أمام المحكمة الوطنية الإسبانية للنظر في طلب السلطات الأمريكية تسليمه لمحاكمته على خلفية اتهامات تتعلق بغسل الأموال والاضطرابات العامة.


وأكدت «العائلة الموسعة» للنادي الإفريقي، في بيانها، وقوفها إلى جانب تشامبرز ومساندتها له في هذه المحنة، معربة عن تمنياتها بأن يتجاوز هذا الظرف الصعب في أقرب وقت.
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وكانت جلسة الاستماع أمام المحكمة الوطنية الإسبانية قد انتهت دون الإعلان عن قرار بشأن طلب التسليم، بعد دخول المحكمة مرحلة المداولة، ليبقى المستثمر الأمريكي في انتظار الحسم القضائي، قبل إحالة الملف، وفق الإجراءات المعمول بها، إلى السلطات التنفيذية الإسبانية لاتخاذ القرار النهائي.

وكانت النيابة العامة الإسبانية قد أعلنت تأييدها لطلب التسليم الأمريكي، في حين يتمسك فريق الدفاع برفضه، مستنداً إلى ما وصفه بوجود خلفيات سياسية للقضية، فضلاً عن تسجيل 12 اختلافاً جوهرياً في ترجمة الوثائق الأمريكية المقدمة إلى القضاء الإسباني، قال إنها قد تؤثر في التكييف القانوني للوقائع.

وتحظى القضية باهتمام خاص في تونس بالنظر إلى العلاقة التي جمعت تشامبرز بالنادي الإفريقي، حيث سبق له تقديم دعم مالي للفريق والمساهمة في تسوية عدد من التزاماته، إلى جانب دعم مشاريع تتعلق بتطوير مركز التكوين والبنية التحتية الرياضية.

ويأتي بلاغ النادي الإفريقي ليعكس موقفه التضامني مع أحد أبرز الداعمين الماليين السابقين للفريق، في وقت لا يزال فيه مصير تشامبرز القضائي معلقاً بانتظار تطورات المسار القانوني في إسبانيا.

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