بطاقات ايداع بالسجن في حق 10 اشخاص من أجل ترويج المخدرات وتبييض الأموال
قرر قاضي التحقيق بـالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عشرة أشخاص، من بينهم فلاحان وأستاذ تربية بدنية وطالب جامعي وتلميذة وأصحاب مشاريع خاصة، وذلك من أجل الانخراط في شبكة دولية لترويج المخدرات وغسيل الأموال.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأنه، في إطار تعقب عصابات وشبكات ترويج المخدرات، وردت على أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني معلومات مفادها الاشتباه في اندماج فلاح بـأحواز العاصمة في مجال ترويج المخدرات.
وبانطلاق الأبحاث اللازمة للكشف عن باقي عناصر الشبكة، وإثر سلسلة مداهمات ناجحة، أمكن إيقاف فلاح ثان وصاحب محل لبيع البيتزا وأستاذ تربية بدنية وطالب جامعي وتلميذة وأصحاب مشاريع خاصة، ليصل عدد الموقوفين إلى عشرة أشخاص.
وتقرر الاحتفاظ بهم وحجز صفائح من الزطلة ورطل من الكوكايين ومبلغ مالي هام جداً على ذمة البحث.
وبانتهاء آجال الاحتفاظ، تم أمس الجمعة إحالة الموقوفين على أنظار النيابة العمومية بـالمحكمة الابتدائية بتونس، والتي قررت فتح تحقيق قضائي في حقهم من أجل تكوين وفاق بغاية ترويج المخدرات وتبييض الأموال.
وتولّى قاضي التحقيق المتعهد بـالبحث إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق المتهمين العشرة على ذمة ملف القضية.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأنه، في إطار تعقب عصابات وشبكات ترويج المخدرات، وردت على أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني معلومات مفادها الاشتباه في اندماج فلاح بـأحواز العاصمة في مجال ترويج المخدرات.
وبانطلاق الأبحاث اللازمة للكشف عن باقي عناصر الشبكة، وإثر سلسلة مداهمات ناجحة، أمكن إيقاف فلاح ثان وصاحب محل لبيع البيتزا وأستاذ تربية بدنية وطالب جامعي وتلميذة وأصحاب مشاريع خاصة، ليصل عدد الموقوفين إلى عشرة أشخاص.
وتقرر الاحتفاظ بهم وحجز صفائح من الزطلة ورطل من الكوكايين ومبلغ مالي هام جداً على ذمة البحث.
وبانتهاء آجال الاحتفاظ، تم أمس الجمعة إحالة الموقوفين على أنظار النيابة العمومية بـالمحكمة الابتدائية بتونس، والتي قررت فتح تحقيق قضائي في حقهم من أجل تكوين وفاق بغاية ترويج المخدرات وتبييض الأموال.
وتولّى قاضي التحقيق المتعهد بـالبحث إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق المتهمين العشرة على ذمة ملف القضية.
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