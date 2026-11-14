بطاقات ايداع بالسجن في حق 10 اشخاص من أجل ترويج المخدرات وتبييض الأموال

قرربـإصدارفي حق، من بينهم، وذلك من أجلوتفيدبأنه، في إطار، وردت على أعوانمعلومات مفادهابـفي مجالوبانطلاقللكشف عن باقي، وإثر، أمكن، ليصل عددإلىوتقرروحجزعلى ذمةوبانتهاء، تم أمسإحالةعلى أنظاربـ، والتي قررتفي حقهم من أجلوتولّىالمتعهد بـإصدارفي حقعلى ذمة