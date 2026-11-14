محكمة الاستئناف بتونس ترفض الإفراج عن الناشط سيف الدين العرفاوي وتؤجل محاكمته إلى 20 نوفمبر
قررت الدائرة الجناحية 17 لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض الإفراج عن الناشط بـالمجتمع المدني سيف الدين العرفاوي، وتأخير محاكمته إلى جلسة يوم 20 نوفمبر الجاري.
وكانت الدائرة الجناحية بـالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بـسجن الناشط سيف الدين العرفاوي مدة عام وستة أشهر من أجل الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، وذلك على خلفية تدوينات منسوبة إليه وشعارات تم رفعها خلال مسيرة احتجاجية وسط العاصمة بتاريخ 20 أوت الماضي.
وكانت الدائرة الجناحية بـالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بـسجن الناشط سيف الدين العرفاوي مدة عام وستة أشهر من أجل الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، وذلك على خلفية تدوينات منسوبة إليه وشعارات تم رفعها خلال مسيرة احتجاجية وسط العاصمة بتاريخ 20 أوت الماضي.
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