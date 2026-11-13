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Tunisie-Qatar : le TABC signe un accord de partenariat avec le Business Forum du Qatar

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Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 - 18:51 Lecture 1 min, 1 sec
      
Le Tunisia Africa Business Council (TABC) a signé une convention de partenariat avec le Business Forum du Qatar, représenté par son président, M. Saad Mohammed Al Dabbagh, homme d’affaires qatari à la tête d’un groupe de 18 sociétés opérant dans différents secteurs économiques.


Cet accord vise à renforcer les relations économiques et commerciales entre la Tunisie, le Qatar et les autres pays du Golfe, tout en favorisant les échanges entre les communautés d’affaires et en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération, d’investissement et de partenariat à l’échelle du continent africain.


L’un des principaux objectifs de cette collaboration est de mobiliser une importante délégation d’hommes d’affaires, d’investisseurs et de dirigeants d’entreprises qataris et des pays du Golfe afin de prendre part à la 10ᵉ édition du Forum Financing Investment & Trade in Africa (FITA 2027), prévue les 6 et 7 avril 2027 à Tunis.


À travers cette convention, le TABC entend poursuivre ses efforts pour rapprocher les investisseurs internationaux des opérateurs économiques africains et consolider les passerelles entre les milieux d’affaires du continent et ceux des pays du Golfe.

Cette initiative s’inscrit dans l’ambition de positionner la Tunisie comme une plateforme privilégiée de coopération économique et d’investissement entre l’Afrique et les pays du Golfe.

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