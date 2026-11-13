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Prolongation de quatre mois de la détention provisoire d’un ancien directeur général d’une banque privée et de deux anciens cadres

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Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 - 18:38 Lecture 0 min, 53 sec
      
Le juge d’instruction du premier cabinet du Pôle judiciaire économique et financier a notifié à un ancien directeur général d’une banque privée et à deux anciens cadres de cet établissement la décision de prolonger leur détention provisoire de quatre mois supplémentaires.


L’affaire fait suite à une plainte déposée auprès du ministère public près le Tribunal de première instance de Tunis par les propriétaires étrangers de la banque privée. Celle-ci vise l’ancien directeur général, qui avait été démis de ses fonctions en 2025, ainsi que deux anciens cadres de l’établissement, dont l’un occupait le poste de directeur commercial.


Les plaignants évoquent des soupçons liés à l’octroi de financements et de crédits bancaires d’un montant supérieur à 30 millions de dinars, sans garanties suffisantes et sans respect des procédures légales en vigueur.


Après avoir été saisi du dossier, le juge d’instruction du premier cabinet du Pôle judiciaire économique et financier avait décidé, au mois de mai dernier, d’émettre des mandats de dépôt à l’encontre de l’ancien directeur général et des deux anciens cadres, dans le cadre de cette affaire.

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