تمديد الاحتفاظ بـ4 أشهر إضافية لمدير عام سابق لبنك خاص وإطارين سابقين بالبنك

تولّى قاضي التحقيق الأول بـالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إعلام مدير عام سابق لبنك خاص وإطارين سابقين بالبنك بـقرار التمديد في إيقافهم تحفظياً مدة أربعة أشهر إضافية.وكان مالكو البنك الخاص، وهم أجانب، تقدموا بـشكاية إلى النيابة العمومية بـالمحكمة الابتدائية بتونس ضد مدير عام سابق للبنك تمت إقالته سنة 2025 وإطارين سابقين بالبنك، أحدهما كان مديراً تجارياً، وذلك من أجل شبهات تتعلق بـمنح تمويلات مالية وقروض بنكية فاقت 30 مليون دينار دون ضمانات كافية ودون احترام التراتيب القانونية المعمول بها.وبإحالة الملف على أنظار قاضي التحقيق الأول بـالقطب القضائي المالي، قرر في شهر ماي الماضي إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق المدير العام السابق للبنك الخاص والإطارين السابقين على ذمة ملف القضية.