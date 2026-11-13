Fergie Chambers : l’attente se poursuit après l’audience devant la justice espagnole

La défense dénonce des irrégularités dans les documents américains



La décision de la justice, puis celle du gouvernement espagnol



Le lien avec le Club Africain



L’audience tenue cet après-midi devant l’Audience nationale espagnole concernant la demande d’extradition formulée par les États-Unis à l’encontre de l’investisseur américain et ancien sponsor du Club Africain, James « Fergie » Chambers, s’est achevée. Il est recherché par les autorités américaines pour répondre à des accusations liées au blanchiment d’argent et à des faits de troubles à l’ordre public.Selon les informations disponibles, les juges sont entrés en délibéré sans rendre de décision à l’issue de l’audience. Le sort de Chambers reste donc suspendu à la décision judiciaire sur la demande d’extradition, puis à la position des autorités espagnoles.Le parquet espagnol avait fait savoir qu’il était favorable à la demande américaine, estimant que les faits reprochés à Chambers ne relevaient pas d’infractions à caractère politique. De son côté, la défense continue de s’opposer à son extradition, dénonçant des motivations politiques ainsi que des irrégularités dans les documents transmis par les autorités américaines à la justice espagnole.Parmi les principaux arguments avancés par les avocats figure le relevé de douze divergences importantes dans la traduction en espagnol des documents fournis par les autorités américaines. Selon la défense, ces différences auraient modifié le sens de certaines expressions et aggravé la portée des faits reprochés à son client.Les avocats citent notamment la traduction de l’expression « action directe » par « violence directe », la mention de trois incendies qui ne figureraient pas dans le texte original, ainsi que l’emploi du terme « explosion » pour décrire le lancement de grenades fumigènes.La défense estime que ces divergences sont susceptibles d’avoir une incidence sur la qualification juridique des faits et sur leur conformité aux conditions d’extradition prévues par l’accord conclu entre les États-Unis et l’Espagne.La justice espagnole doit désormais se prononcer sur la conformité de la demande d’extradition aux conditions légales. Certains médias espagnols évoquent la possibilité d’une décision dans un délai relativement court, pouvant aller jusqu’à trois jours, même si aucune date officielle n’a, pour l’heure, été annoncée.Si la juridiction donne un avis favorable à l’extradition, le dossier sera ensuite transmis au pouvoir exécutif espagnol, auquel revient la décision finale concernant l’autorisation ou le refus de la remise de Chambers aux autorités américaines, conformément à la procédure en vigueur en Espagne.L’affaire suscite un intérêt particulier en Tunisie en raison des liens entre Chambers et le Club Africain. L’investisseur américain avait apporté un soutien financier au club et contribué au règlement de plusieurs de ses engagements financiers. Il avait également soutenu des projets liés au développement du centre de formation et des infrastructures sportives.Son épouse, Stella Schnabel, avait affirmé dans des déclarations aux médias que les transferts d’argent effectués vers la Tunisie étaient destinés à soutenir le Club Africain. Chambers, de son côté, nie toute infraction et affirme que les fonds transférés en Tunisie étaient consacrés au sponsoring du club par son entreprise ainsi qu’à d’autres projets.L’avenir de l’investisseur américain reste donc suspendu à la décision de l’Audience nationale espagnole, puis à celle des autorités gouvernementales. Une affaire dont les enjeux dépassent le seul cadre judiciaire, compte tenu de ses dimensions politiques et humanitaires liées notamment aux positions de Chambers et à son soutien à la cause palestinienne.