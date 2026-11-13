تأجيل النظر في قضية رفعها البغدادي المحمودي ضد الممثل القانوني لحركة النهضة إلى 4 ديسمبر

قررت الدائرة المدنية عدد 28 بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية التي رفعها رئيس الحكومة الليبية الأسبقضد الممثل القانوني لحركة النهضة، للمطالبة بتعويضات مالية، إلى جلسة يوموتتعلق القضية بدعوى مدنية تقدم بها المحمودي، عن طريق محام تونسي، في إطار طلب تعويضات مالية تُقدّر بمئات ملايين الدنانير، وفق ما ورد بعريضة الدعوى، وذلك على خلفية قرار تسليمه من قبل السلطات التونسية إلى السلطات الليبية.وكان المحمودي قد لجأ إلى تونس عقب سقوط نظام معمر القذافي سنة 2011، قبل أن يتم تسليمه إلى السلطات الليبية.ويطالب المدعي بالحصول على تعويضات مالية باعتبار أن قرار تسليمه ألحق به أضراراً، فيما تتواصل الإجراءات القضائية في انتظار الجلسة المقبلة المقررة يوم 4 ديسمبر.