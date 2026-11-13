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قضية فيرجي تشامبرز: القضاء الإسباني ينظر في طلب تسليمه إلى الولايات المتحدة.. والدفاع يطعن في وثائق الاتهام

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Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Novembre 2026 - 16:14 قراءة: 2 د, 14 ث
      
تتواصل فصول القضية القضائية التي تلاحق رجل الأعمال والمستشهر الأمريكي السابق للنادي الإفريقي، جيمس «فيرجي» تشامبرز، في إسبانيا، حيث تنظر المحكمة الوطنية الإسبانية، اليوم الجمعة، في طلب الولايات المتحدة تسليمه لمحاكمته على خلفية اتهامات تتعلق بغسل الأموال والاضطرابات العامة.


وكان تشامبرز قد أُوقف في جزيرة إيبيزا الإسبانية يوم 10 جويلية الماضي، بناء على طلب أمريكي، وهو موجود منذ ذلك الحين بالسجن الاحتياطي في أرنخويث بالعاصمة مدريد، في انتظار البت في إجراءات تسليمه.


اتهامات أمريكية وموقف رافض من الدفاع


وتطالب السلطات الأمريكية بتسليم تشامبرز للاشتباه في تورطه في عمليات غسل أموال دولية، على خلفية تحويلات مالية نحو تونس والأراضي الفلسطينية، تقول واشنطن إنها ربما استُخدمت في تمويل أنشطة مرتبطة بحركة حماس. كما تشمل المطالب الأمريكية اتهامات تتعلق بالاضطرابات العامة والتآمر لإحداث أعمال شغب، على خلفية احتجاجات استهدفت منشآت تابعة لشركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية «إلبيت سيستمز» في الولايات المتحدة سنة 2023.

وينفي تشامبرز ومحاموه هذه الاتهامات، معتبرين أن ملاحقته تندرج في إطار استهداف سياسي بسبب مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية وانتقاداته للسياسات الإسرائيلية.

الدفاع يتحدث عن 12 إخلالا في ترجمة الوثائق

ومن أبرز التطورات التي سبقت جلسة اليوم، إعلان فريق الدفاع، الذي يقوده المحامي والقاضي الإسباني السابق بالتاسار غارثون، عن رصد 12 اختلافا جوهريا في ترجمة الوثائق التي قدمتها السلطات الأمريكية إلى القضاء الإسباني.

وقال الدفاع إن بعض العبارات الواردة في النسخة الإسبانية رفعت من خطورة الأفعال المنسوبة إلى موكله، من خلال تحويل تعبير «التحرك المباشر» إلى «العنف المباشر»، والإشارة إلى وقوع ثلاثة حرائق لا يتضمنها النص الأصلي، فضلا عن استعمال عبارة «تفجير» لوصف إطلاق قنابل دخان.

واعتبر المحامون أن هذه الاختلافات قد تؤثر في التكييف القانوني للوقائع وفي قرار المحكمة بشأن طلب التسليم، مطالبين بأخذ هذه الإخلالات بعين الاعتبار.

النيابة الإسبانية تؤيد التسليم

في المقابل، أعلنت النيابة العامة الإسبانية تأييدها لطلب الولايات المتحدة تسليم تشامبرز، معتبرة أن المعطيات المقدمة تبرر الاستجابة للمطلب الأمريكي، ورافضة اعتبار القضية ذات دوافع سياسية.

وكانت المحكمة الوطنية الإسبانية قد رفضت في أكتوبر الماضي طلب الدفاع الإفراج المؤقت عن تشامبرز، مستندة إلى وجود مخاطر تتعلق بإمكانية فراره، بالنظر إلى إمكانياته المالية وقدرته على الانتقال إلى بلد آخر.

علاقة القضية بالنادي الإفريقي

وتكتسي القضية أهمية خاصة في تونس بالنظر إلى علاقة تشامبرز بالنادي الإفريقي، الذي سبق أن تولى دعمه ماليا، في إطار مساهمات شملت تسوية ديون النادي ومستحقات مالية، فضلا عن مشاريع تتعلق بتطوير مركز التكوين وإنجاز ملاعب لفائدة الشبان.

وفي تصريحات نقلتها قناة الجزيرة، أكدت زوجته ستيلا شنابل أن الأموال التي حوّلها إلى تونس كانت مخصصة لدعم النادي الإفريقي وتسوية التزاماته المالية، وليس لتمويل أنشطة غير قانونية.

كما أشارت إلى أن جزءا من مساهماته ارتبط بدعم مشاريع إنسانية في الأراضي الفلسطينية، من بينها مساعدة المستشفيات ومشاريع أخرى.

ماذا ينتظر تشامبرز؟

ومن المنتظر أن تستمع المحكمة خلال جلسة اليوم إلى المعطيات المتعلقة بطلب التسليم وموقف الأطراف، على أن يصدر القرار القضائي في مرحلة لاحقة.

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