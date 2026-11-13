نقابة الصيدليات ترفض رفضا قاطعا قرارا مشترك بين وزارتي الصحة والفلاحة تعتبر أنه يهدّد أسس المنظومة الصيدلية

عبّرت الجمعة 13 نوفمبر، النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، عن رفضها القاطع لقرار وزاري مشترك بين وزارتي الصحة والفلاحة مؤرخ في 9 نوفمبر 2026.وقالت النقابة في بيان لها بعنوان "من ازمة الصندوق الوطني على المرض لي تهديد أسس المنظومة الصحية" ان القرار المذكور يتضمن أحكاما مخالفة للتشريعات النافذة وتمس بأسس تنظيم المهن الصحية ومسالك الدواء والرقابة عليه ودعت الي تعليق العمل به.وشددت النقابة على ضرورة ان تتحمل وزارة الصحة مسؤوليتها في حماية المنظومة الدوائية ومؤسساتها وسحب الاحكام محل الاعتراض ومراجعتها وفتح حوار جدي.