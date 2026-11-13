Des étudiants tunisiens admis dans des universités roumaines dénoncent le blocage de leurs visas et la rétention de leurs passeports

Une année universitaire menacée



Un appel à l'intervention des autorités tunisiennes



Il convient de préciser que les éléments rapportés dans cet article reposent sur le signalement transmis à notre rédaction par les étudiants concernés et restent dans l'attente d'éventuelles précisions ou d'une réaction des autorités diplomatiques roumaines.

Nous avons reçu un signalement de plusieurs étudiants tunisiens, officiellement admis dans des universités publiques en Roumanie pour l'année universitaire en cours, faisant état d'une situation administrative préoccupante liée au traitement de leurs demandes de visas d'études auprès de l'ambassade de Roumanie à Tunis.Selon les informations communiquées par les étudiants concernés, ces derniers ont pourtant accompli les démarches administratives nécessaires à leur inscription : obtention des décisions officielles d'admission délivrées par le ministère roumain de l'Éducation, constitution des dossiers requis et paiement intégral des frais de scolarité en devises auprès des établissements universitaires concernés.Toutefois, lors du dépôt de leurs demandes de visas de long séjour pour études (type D/SD), leurs dossiers auraient été bloqués, sans qu'une décision officielle ni des explications précises ne leur soient communiquées.Plus préoccupant encore, les étudiants affirment que leurs passeports sont retenus par les services diplomatiques roumains depuis plusieurs semaines, sans indication concernant les délais de traitement de leurs demandes.Cette situation intervient alors que les cours ont déjà commencé dans les universités roumaines. Les étudiants craignent ainsi de perdre leur inscription, voire une année universitaire entière, en raison de leur impossibilité de rejoindre leurs établissements.Ils évoquent également un préjudice financier et moral important pour leurs familles, qui ont engagé des dépenses considérables pour financer les inscriptions et les frais de scolarité en devises étrangères.Face à cette situation, les étudiants concernés appellent le ministère tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger à intervenir auprès des autorités roumaines afin de clarifier la situation, d'accélérer le traitement des dossiers et de permettre la restitution de leurs passeports.Ils sollicitent également l'intervention des autorités roumaines compétentes pour trouver une solution urgente à ce blocage et leur permettre de poursuivre normalement leur parcours universitaire.Les étudiants espèrent qu'une intervention rapide permettra de préserver leurs droits et d'éviter que ces démarches administratives ne compromettent leur avenir académique.