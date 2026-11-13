فندق الجديد- نابل: وفاة شخص اثر حادث مرور أليم بعد اصطدام بين سيارة وحافلة عسكرية ودراجة نارية
شهدت الجمعة 13 نوفمبر، منطقة فندق الجديد من ولاية نابل حادث مرور أليم اسفر عن وفاة سخص واصابة ٱخرين.
ووتمثل صورة الحادث في اصطدام حافلة النقل العسكرية بسيارة كانت في حالة مجاوزة ودراجة نارية وحسب المعطيات الاولية فقد توفي سائق الدراجة النارية فيما تم نقل المصابين الي مستشفى قرمبالية لتلقي الاسعافات اللازمة.
ووتمثل صورة الحادث في اصطدام حافلة النقل العسكرية بسيارة كانت في حالة مجاوزة ودراجة نارية وحسب المعطيات الاولية فقد توفي سائق الدراجة النارية فيما تم نقل المصابين الي مستشفى قرمبالية لتلقي الاسعافات اللازمة.
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